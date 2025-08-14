Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Bei Gegenverkehr überholt

Am Mittwoch verursachte eine 33-Jähriger bei Laupheim einen Unfall.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Audi A4 auf der L257 von Untersulmetingen in Richtung Schaiblishausen. Nach dem Ortsausgang von Untersulmetingen wollte er einen Traktor überholen. Dabei übersah er eine 26-jährige Frau, die ihm mit einem Audi entgegenkam. Beim Versuch, wieder nach rechts hinter dem Traktor einzuscheren, stieß er gegen den hinteren Reifen des Traktors. Anschließend kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Audi A1. Während der Überholer bei dem Unfall unverletzt blieb, erlitt die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) nahm den Unfall auf. Sie schätzt die Schäden an beiden Audi auf jeweils 10.000 Euro, am Reifen des Traktors auf 200 Euro. Zur Unfallaufaufnahme musste die L275 bis etwa 20 Uhr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Laupheim war mit drei Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz.

