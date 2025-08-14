Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto landet in der Böschung

Am Donnerstag blieb ein 56-Jähriger zum Glück unverletzt, nachdem er bei Herbrechtingen einem Wildschwein ausgewichen war.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Honda in der Straße Ziegelei. Von dort aus fuhr er auf die Landstraße 1079 auf. Bei der Fahrt auf der Landstraße sprang wohl ein Wildschwein auf die Straße. Der Mann erschrak und wich dem Wildtier aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Straße ab und der Pkw stieß in die Böschung. Zu einem Kontakt mit dem Wildschwein kam es wohl nicht. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Honda auf rund 30.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

++++1587079(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell