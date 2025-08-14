POL-UL: (GP) Süßen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst
Am Mittwoch musste ein Motorradfahrer in Süßen stark bremsen und stürzte.
Ulm (ots)
Der 47-Jährige fuhr um 11.10 Uhr in der Donzdorfer Straße und wollte nach links in die Straße Falbenäcker abbiegen. Er fuhr über die Mittellinie, als er den entgegenkommenden Motorradfahrer sah. Der 38-jährige Kradlenker machte eine Vollbremsung und stürzte. Im Anschluss stieße der Opel mit der Yamaha zusammen. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.
