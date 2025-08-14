Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geldbeutel und Handy weg

Am Mittwoch griff eine Diebin in Ulm zu.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Geschäft in der Neue Straße. Die 76-Jährige hatte ihren Rucksack offen in einen Einkaufswagen gelegt. Das nutzte eine unbekannte Diebin aus. Sie schnappte sich einen Stoffbeutel, der im Racksack war. Darin befanden sich u.a. die Geldbörse und das Smartphone der Frau. Die Tat wurde von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 158821 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

