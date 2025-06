Polizei Mettmann

POL-ME: Feldrand in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - 2506002

Hilden

Am Samstagnachmittag, 31. Mai 2025, wurde der Rand eines Feldes in Hilden in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr von einem aufmerksamen Zeugen alarmiert. Er hatte zuvor zwei Kinder beobachtet, die am Rand eines Feldstücks an der Horster Allee hantiert hatten, woraufhin das trockene Gras Feuer fing. Anschließend flohen die dunkel gekleideten 12 bis 14 Jahre alten, dunkel gekleideten Jungen mit ihren Fahrrädern in Richtung Düsseldorfer Straße.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der auf einer Länge von circa 15 Meter brennende Feldrand gelöscht werden.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei fragt:

Wer hat das Brandgeschehen beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Kinder tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

