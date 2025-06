Polizei Mettmann

POL-ME: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - 2506001

Hilden (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 1. Juni 2025, wurde ein Altkleidercontainer an einer Bushaltestelle in Hilden in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 00:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr wegen gleich zwei brennender Altkleidercontainer an der Bushaltestelle "Hülsen" an der Hülsenstraße alarmiert.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr der Stadt Hilden konnte der Brand gelöscht werden. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die Container und dessen Inhalt beschädigt wurden.

Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen geringen vierstelligen Betrag und geht derzeit davon aus, dass die Container absichtlich in Brand gesetzt wurden. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der Bushaltestelle bemerkt oder kann Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

