POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505128

Heiligenhaus/Langenfeld/Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Zwischen Dienstagmittag, 27. Mai 2025, und Donnerstagmittag, 29. Mai 2025, brachen unbekannte Täter oder Täterinnen in Heiligenhaus in den Lagerraum eines Imbiss' ein und entwendeten mehrere Dönerspieße mit Kalbfleisch.

Zugang zu den im Keller gelegenen Räumlichkeiten verschafften sich die Täter oder Täterinnen über das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Ladestraße, von wo aus sie in den Lagerraum des am Kirchplatz gelegenen Imbisses eindrangen.

Am Donnerstagmittag bemerkte ein Hausmeister die offene Tür des Lagers und informierte den Imbissbetreiber. Dieser stellte fest, dass aus einer Tiefkühltruhe drei Dönerspieße mit Kalbfleisch gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 150 Euro.

Zwischen Donnerstag, 15. Mai 2025, und Donnerstag, 29. Mai 2025, verschafften sich Unbekannte in Heiligenhaus gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße. Da der Wohnungsmieter sich im genannten Zeitraum im Urlaub befand, war die Wohnung unbewohnt. Der Schaden an der Wohnungstür beläuft sich auf geschätzt 300 Euro, ob etwas aus der Mietwohnung entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 29. Mai 2025, kam es kurz nach Mitternacht zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Langenfeld-Wiescheid. Unbekannte gelangten gegen 0:10 Uhr über ein Garagendach auf einen Balkon im ersten Stock des Hauses an der Turmstraße. Als sie versuchten, einen Rolladen hochzuschieben, wurden sie von den Bewohnern des Hauses bemerkt und flüchteten in Richtung des Sportparks Landwehr. Die beiden männlichen Täter waren schwarz gekleidet und trugen Schuhe mit hellen Sohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

In der Nacht auf Donnerstag, 29. Mai 2025, brachen unbekannte Täter oder Täterinnen in Velbert in der Siemensstraße in ein Unternehmen der Metallverarbeitung ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Halle und entwendeten dort Metallteile und Werkzeug. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

