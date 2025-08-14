Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Wegen einer Drogenfahrt am Mittwoch bei Maselheim muss sich nun ein 22-Jähriger verantworten.

Der Autofahrer war gegen 14.45 Uhr mit seinem Opel in der Ulmer Straße unterwegs. Die Polizeistreife führte eine routinemäßige Kontrolle durch. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Der 22-Jährige hatte gerötete Pupillen sowie Lidflattern. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Vermutungen der Beamten. Der Test zeigte positiv auf THC. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizeistreife untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 22-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Im Straßenverkehr haben diese ebenfalls nichts verloren. Sie senken die Hemmschwelle und wirken sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. So gefährden berauschte Fahrer sich selbst und andere.

