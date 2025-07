Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schloßstraße/ Auffahrunfall zwischen Quads

Coesfeld (ots)

Ein 31-jähriger Quadfahrer aus Bönen ist am Samstag (19.07.25) einem 28-jährigen Quadfahrer aus Bergkamen aufgefahren. Gegen 12.05 Uhr waren beide von Capelle in Richtung Lüdinghausen unterwegs. Beim Überholen eines Autos auf Höhe der Kreuzung Schloßstraße/Münsterstraße fuhr der 31-Jährige dem 28-jährigen aus bislang nicht bekannten Gründen auf. Beide kamen in einem Graben zum Stehen. Der Mann aus Bergkamen kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige aus Bönen verzichtete auf einen Transport ins Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis circa 13.50 Uhr gesperrt.

