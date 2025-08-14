Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Sattelzug streift Hausdach

Mit seinem Lkw-Gespann blieb ein 57-Jähriger am Mittwoch in Langenenslingen an einem Dachvorsprung hängen und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Fahrer des Scania-Lkw gegen 11 Uhr in der Angerstraße unterwegs. Dabei blieb der ortsunkundige Fahrer mit seinem Auflieger an einem Dach hängen. Der Fahrer hatte wohl an der Engstelle nach rechts auf ein Verkehrszeichen geschaut. Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der 57-Jährige auf der linken Seite die herausragende Dachkante des Wohnhauses wohl nicht gesehen und den Vorsprung touchiert. Am Dach entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Lkw beziffert die Polizei ebenfalls auf ca. 1.000 Euro.

++++1586889(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell