Ulm (ots) - Kurz vor 1.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Honda in der Straße Ziegelei. Von dort aus fuhr er auf die Landstraße 1079 auf. Bei der Fahrt auf der Landstraße sprang wohl ein Wildschwein auf die Straße. Der Mann erschrak und wich dem Wildtier aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam ...

mehr