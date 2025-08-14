POL-UL: (GP) Salach - Einbruch in Haus
Die vergangenen Tage brachen Unbekannte in ein Haus ein.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen vergangenen Freitag und Mittwoch. Unbekannte Täterschaft hebelte eine Tür an dem Haus in der Haldenstraße auf. Offensichtlich fanden die Einbrecher Bargeld, welches sie mitnahmen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Zeugen, den Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07161/8510 zu melden.
+++++++ 1583992
