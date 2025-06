Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubte Einreise - Verdacht auf Sozialleistungsbetrug

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden bei einem somalischen Staatsangehörigen gleich vier verschiedene Dokumente aus drei verschiedenen Ländern aufgefunden.

Der 21-Jährige wurde am 25.06. am Bahnhof Kehl in einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug von der Bundespolizei kontrolliert. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung aus, welche ihn jedoch nicht zum Grenzübertritt berechtigt. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der dortigen Durchsuchung konnten bei dem jungen Mann ein gültiger griechischer Aufenthaltstitel, ein abgelaufener griechischer Reisepass sowie ein gültiger französischer Asylantrag mit abweichenden Personalien aufgefunden werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Verdachts des Sozialleistungsbetrugs unter falscher Namensangabe sowie der unerlaubten Einreise. Die ausländischen Dokumente wurden beschlagnahmt und das zuständige Ausländeramt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell