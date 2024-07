Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nummernschild eines Streifenwagens gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte machten sich am frühen Sonntagmorgen an einem Streifenwagen der Polizei zu schaffen und stahlen das hintere Nummernschild. Das Dienstfahrzeug parkte zwischen 3:30 Uhr und 4:30 Uhr in der Marktstraße. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell