Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Beschädigter PKW nach Unfallflucht gesucht

St. Wendel (ots)

Am 07.06.2025 kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrunfall mit Flucht in der Mozartstraße in St. Wendel. Der Unfallverursacher bemerkte zunächst keinen Zusammenstoß, entdeckte aber zu Hause einen Schaden an seinem PKW und kontaktierte die Polizei, da er vermutete, dass er bei Ausparkvorgang in der Mozartstraße an einer Engstelle ein Fahrzeug beschädigt haben könnte.

Über das beschädigte ist lediglich bekannt, dass es eine dunkle Farbe hatte. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin könnte Besucher oder Besucherin der an diesem Abend stattfindenden Tanzparty in der örtlichen Tanzschule in der Mozartstraße gewesen sein.

Sollten sie Hinweise zu dem gesuchten PKW haben, kontaktieren sie bitte die Polizeidienststelle in St. Wendel.

