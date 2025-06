Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt am Bahnhof St. Wendel

Busbahnhof St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, den 28.05.2025, kam es gegen 13:20 Uhr am ZOB in St. Wendel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Einer der Jugendlichen wurde hierbei nicht unerheblich verletzt. Ein Taxifahrer wurde auf den Streit aufmerksam und ging dazwischen. Die Polizei bittet den Taxifahrer und weitere Zeugen, sich mit der PI St. Wendel in Verbindung zu setzen.

