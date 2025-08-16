PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall auf der L1077

Neustadt (Orla) (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L1077, kurz vor dem Abzweig Steinbrücken. Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr die Landesstraße von Neustadt (Orla) kommend in Richtung Schleiz und kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte der Mopedfahrer frontal mit einem ihm entgegenkommenden PKW. Durch den Unfall wurde der Mopedfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber verflogen werden. Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

