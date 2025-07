Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Dachstuhlbrand zieht hohen Schaden nach sich

Zweibrücken (ots)

Aufregung am gestrigen Donnerstagmorgen im Zweibrücker Ortsteil Rimschweiler. Gegen 10:30 Uhr bemerkten Zeugen starken Qualm aus dem Dach eines Wohn- und Firmengebäudes in der Vogesenstraße. Aus bislang unbekanntem Grund geriet der Dachstuhl des Anwesens in Brand. Das Feuer griff im Anschluss auf das Nachbargebäude über und beschädigte dessen Dach ebenso. Die alarmierte Feuerwehr Zweibrücken löschte den Brand. Es kamen keine Personen zu schaden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 120.000, - Euro geschätzt. Beide Anwesen sind nach vorsorglicher Absicherung der Brandstellen weiter bewohnbar. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die weiteren Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell