Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Polizeifeindliche Schmierereien - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Oldenburg (ots)

Ein 25-Jähriger hat Donnerstagmittag in Oldenburg polizeifeindliche Parolen geschmiert. Sein Pech war, er wurde dabei von zwei Bundespolizisten beobachtet.

Der Mann hatte kurz vor 13 Uhr mehrere polizeifeindliche Parolen mit einem Filzmarker an der alten Güterabfertigung in der Güterstraße in Nähe des Hauptbahnhofes aufgebracht. Der 25-Jährige beschmierte ein Rolltor sowie eine Fensterscheibe in roter Farbe unter anderem mit dem Schriftzug "ACAB".

Zwei Bundespolizisten, die sich gerade auf dem Weg zum Dienst befanden, wurden auf den Vorfall aufmerksam. Sie beobachteten den Mann bei der Tat und alarmierten ihre Kollegen am Hauptbahnhof. Die hinzugerufene Streife konnte den polizeibekannten 25-Jährigen noch vor Ort antreffen und vorläufig festhalten. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,41 Promille.

Den 25-jährigen Polen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

