Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Kilo Amphetamin bei Grenzkontrolle sichergestellt

Drei Drogenschmuggler in Haft

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Einen Rucksack voller Amphetamin hat die Bundespolizei Mittwochabend bei der Grenzkontrolle zu den Niederlanden sichergestellt. Drei mutmaßliche Drogenschmuggler wurden festgenommen. Die Männer hatten Drogen im Wert von rund 22.000 Euro im Auto. Jetzt sitzt das Trio in Untersuchungshaft.

Der 38-jährige Fahrer und seine 36 und 29 Jahre alten Begleiter kamen mit dem PKW aus den Niederlanden. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten das in Polen zugelassene Auto gegen 20 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei Überprüfung stießen die Beamten zunächst auf einen sofort greifbaren Baseballschläger und Kleinstmengen an Marihuana. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos wurden dann noch ein Beutel mit rund 60 Gramm Marihuana sowie ein Rucksack voller Amphetamin entdeckt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um rund zwei Kilogramm der synthetischen Droge.

Die drei polnischen Staatsangehörigen wurden daraufhin wegen der unerlaubten Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel vorläufig festgenommen.

Die beschlagnahmten Drogen hätten zusammen auf dem Schwarzmarkt einen Straßenverkaufswert von etwa 22.000 Euro.

Die drei mutmaßlichen Drogenschmuggler wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einer Richterin beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle gegen alle drei Männer. Sie wurden der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell