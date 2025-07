Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise an der Grenze beendet - Haftbefehl

Bild-Infos

Download

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 45-Jährige muss für mehr als anderthalb Jahre ins Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 18:25 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrer in einem Auto mit polnischer Zulassung in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Litauer von der Justiz gesucht wurde. Er war zuvor durch ein Gericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren wegen gemeinschaftlichen versuchten schweren Raubes, sowie gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Hiervon hatte er noch eine offene Restfreiheitsstrafe von mehr als anderthalb Jahren zu verbüßen.

Der Verhaftete wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell