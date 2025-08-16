Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw zerkratzt

Steinach (ots)

Im Zeitraum vom 15.08.2025, 21:00 Uhr bis zum 16.08.2025, 08:00 Uhr wurde eine junge Familie aus Berlin zum Opfer einer Sachbeschädigung. Diese besuchten ihre Eltern bzw. Großeltern in Steinach, wobei deren Pkw Fiat im Schönsweg geparkt stand. Im genannten Tatzeitraum hat eine bisher unbekannte Person den Pkw der Familie zerkratzt.

Die Polizei Sonneberg bittet darum, das sich Zeugen welche Angaben zu der Tat oder zum Täter machen können unter der Telefonnummer 03675/ 8750 unter dem Aktenzeichen ST/0212884/2025 melden.

