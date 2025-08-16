PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Unfallflucht nach Spiegelberührung

Katzberg (ots)

Am 15.08.2025 um 06:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem grauen BMW die Heider Straße in Richtung Katzberg. Aus der Gegenrichtung kamen diesem drei andere Pkws entgegen, wobei einer von diesen den Seitenspiegel auf der Fahrerseite des 29-jährigen touchierte und stark beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Sonneberg bittet darum, dass sich Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Tatfahrzeug bzw. zum Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 03675/8750 zu melden. Vorallem die Fahrzeugführer der entgegenkommenden Pkws werden gebeten, sich als Zeugen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

