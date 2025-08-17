Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall durch unachtsames Abbiegen
Sonneberg (ots)
Am Freitag, den 15.08.2025 um 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung B89/ Rottmarer Straße. Hierbei befuhr ein 19-jähriger mit seinem Audi A3 die Rottmarer Straße und bog nach links auf die B89 ab um in Richtung Föritz zu fahren. Hierbei übersah er die entgegenkommende und vorfahrtberechtigte 40-jährige VW-Fahrerin. Es kam hierbei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit nicht unerheblichem Schaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
