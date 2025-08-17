PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall durch unachtsames Abbiegen

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025 um 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung B89/ Rottmarer Straße. Hierbei befuhr ein 19-jähriger mit seinem Audi A3 die Rottmarer Straße und bog nach links auf die B89 ab um in Richtung Föritz zu fahren. Hierbei übersah er die entgegenkommende und vorfahrtberechtigte 40-jährige VW-Fahrerin. Es kam hierbei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit nicht unerheblichem Schaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 10:04

    LPI-SLF: aufmerksamer Bürger klärt Unfallflucht

    Sonneberg (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Dieser Vorfall konnte durch einen aufmerksamen Bürger beobachtet werden, welcher die Polizei informierte und wichtige Angaben zum Verursacherfahrzeug tätigen konnte. Bei dem Unfall kollidierte während des ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 12:12

    LPI-SLF: Unfallflucht nach Spiegelberührung

    Katzberg (ots) - Am 15.08.2025 um 06:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem grauen BMW die Heider Straße in Richtung Katzberg. Aus der Gegenrichtung kamen diesem drei andere Pkws entgegen, wobei einer von diesen den Seitenspiegel auf der Fahrerseite des 29-jährigen touchierte und stark beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:56

    LPI-SLF: Pkw zerkratzt

    Steinach (ots) - Im Zeitraum vom 15.08.2025, 21:00 Uhr bis zum 16.08.2025, 08:00 Uhr wurde eine junge Familie aus Berlin zum Opfer einer Sachbeschädigung. Diese besuchten ihre Eltern bzw. Großeltern in Steinach, wobei deren Pkw Fiat im Schönsweg geparkt stand. Im genannten Tatzeitraum hat eine bisher unbekannte Person den Pkw der Familie zerkratzt. Die Polizei Sonneberg bittet darum, das sich Zeugen welche Angaben zu der Tat oder zum Täter machen können unter der ...

    mehr
