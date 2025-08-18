PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, befuhr der 45-jährige Kradfahrer in einer Motorradgruppe die Landstraße von Neusitz in Richtung Großkochberg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:52

    LPI-SLF: Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus

    Steinach/ Sonneberg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte nach einem Zwischenfall in der Süd-Thüringen-Bahn. Möglicherweise im Zusammenhang mit der Steinacher Kirchweih, fuhren am Sonntagnachmittag, des 17. August 2025 mehrere Personen in einem Triebwagen der Süd-Thüringen-Bahn GmbH Richtung Sonneberg. Während der Fahrt soll ein Fahrgast aufgestanden und durch den Mittelgang gelaufen ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:12

    LPI-SLF: Unfall durch unachtsames Abbiegen

    Sonneberg (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 um 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung B89/ Rottmarer Straße. Hierbei befuhr ein 19-jähriger mit seinem Audi A3 die Rottmarer Straße und bog nach links auf die B89 ab um in Richtung Föritz zu fahren. Hierbei übersah er die entgegenkommende und vorfahrtberechtigte 40-jährige VW-Fahrerin. Es kam hierbei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:04

    LPI-SLF: aufmerksamer Bürger klärt Unfallflucht

    Sonneberg (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Dieser Vorfall konnte durch einen aufmerksamen Bürger beobachtet werden, welcher die Polizei informierte und wichtige Angaben zum Verursacherfahrzeug tätigen konnte. Bei dem Unfall kollidierte während des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren