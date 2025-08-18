Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Uhlstädt-Kirchhasel (ots)
Am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, befuhr der 45-jährige Kradfahrer in einer Motorradgruppe die Landstraße von Neusitz in Richtung Großkochberg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
