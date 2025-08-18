Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz nach Schussabgabe auf Privatfeier

Lehesten (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18. August 2025) kam es in Lehesen zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Schussabgabe.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 48-jähriger Mann auf einer privaten Feier auf. Der Mann, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, gab aus bislang unbekannten Gründen gegen 02.30 Uhr einen Schuss ab. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Während des Einsatzes gaben sich mehrere Zeugen zu erkennen. Im weiteren Verlauf führten die eingesetzten Kräfte eine Wohnungsdurchsuchung durch. Dabei konnten verschiedene Munitionsarten sowie die mutmaßlich verwendete Luftdruckwaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an, der Beschuldigte wurde im Anschluss einen Arzt vorgestellt.

