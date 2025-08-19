Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand vom sogenannten Mooshäuschen- Zeugen gesucht

Wilhelmsdorf (ots)

An einem beliebten Ausflugsziel im Bereich Wilhelmsdorf oberhalb des Hohenwartestausees kam es gestern gegen 17 Uhr zu einem Brand. Besucher der Stauseeregion meldeten Rauchschwaden aus dem- am dicht bewaldeten Hang gelegenen- Mooshäuschen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Holzhütte bereits lichterloh - dadurch entstand bislang nicht bezifferbarer Sachschaden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt; inwieweit die sonst sehr zahlreich im Mooshäuschen aufhältigen Siebenschläfer dem Feuer entkommen konnten ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell