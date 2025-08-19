PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann nach Hundebiss verletzt, Chihuahua tot

Bad Blankenburg/ Kleingölitz (ots)

Am Montagabend wurde ein 62-Jähriger durch einen Hundebiss in Kleingölitz verletzt- sein Chihuahua überlebte den Angriff nicht. Der Mann war mit seinem Tier im Ort spazieren als den beiden eine unangeleinte Dogge entgegengerannt kam. Um sein Tier zu schützen nahm der Besitzer es an sich und wurde dadurch im Bereich der Schulter gebissen. Anschließend biss die Dogge offensichtlich noch mehrmals auf den kleinen Hund ein, sodass dieser noch am Ereignisort verstarb. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, der Verletzte begab sich in ärztliche Behandlung. Polizeilicherseits ergeht der ausdrückliche Hinweis, dass Tiere- in diesem Fall Hunde- immer so zu sichern sind, dass von ihnen weder für Menschen noch andere Tiere eine Gefahr ausgeht. Insbesondere unangeleinte, nicht abrufbare Hunde können für ein mögliches Gegenüber eine große Gefahr darstellen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:16

    LPI-SLF: Einbrecher konnte ermittelt werden

    Probstzella (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brach ein zunächst Unbekannter in einen Imbiss in Probstzella in der Bahnhofstraße ein. Aus diesem entwendete er mehrere Gegenstände sowie Essen und Bargeld. Der Inhaber sah die männliche Person noch beim Verlassen des Imbisses und konnte diese später in der näheren Umgebung erneut feststellen, sodass die Personalien des nunmehr 34-jährigen Beschuldigten ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:14

    LPI-SLF: ehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag kam es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu mehreren Verkehrsunfällen, bei welchen Personen zu Schaden kamen. Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 13-jähriger Radfahrer in Saalfeld die Pfortenstraße auf dem Gehweg. Von einem dort abgeparkten PKW wurde zeitgleich eine Tür geöffnet, welche in den Gehweg hineinragte. Der 13-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, stieß gegen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:13

    LPI-SLF: Brand vom sogenannten Mooshäuschen- Zeugen gesucht

    Wilhelmsdorf (ots) - An einem beliebten Ausflugsziel im Bereich Wilhelmsdorf oberhalb des Hohenwartestausees kam es gestern gegen 17 Uhr zu einem Brand. Besucher der Stauseeregion meldeten Rauchschwaden aus dem- am dicht bewaldeten Hang gelegenen- Mooshäuschen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Holzhütte bereits lichterloh - dadurch entstand bislang nicht bezifferbarer Sachschaden. Glücklicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren