Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann nach Hundebiss verletzt, Chihuahua tot

Bad Blankenburg/ Kleingölitz (ots)

Am Montagabend wurde ein 62-Jähriger durch einen Hundebiss in Kleingölitz verletzt- sein Chihuahua überlebte den Angriff nicht. Der Mann war mit seinem Tier im Ort spazieren als den beiden eine unangeleinte Dogge entgegengerannt kam. Um sein Tier zu schützen nahm der Besitzer es an sich und wurde dadurch im Bereich der Schulter gebissen. Anschließend biss die Dogge offensichtlich noch mehrmals auf den kleinen Hund ein, sodass dieser noch am Ereignisort verstarb. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, der Verletzte begab sich in ärztliche Behandlung. Polizeilicherseits ergeht der ausdrückliche Hinweis, dass Tiere- in diesem Fall Hunde- immer so zu sichern sind, dass von ihnen weder für Menschen noch andere Tiere eine Gefahr ausgeht. Insbesondere unangeleinte, nicht abrufbare Hunde können für ein mögliches Gegenüber eine große Gefahr darstellen.

