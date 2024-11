Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schuppenbrand - Zeugenaufruf

Altentreptow (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Stralsunder Straße in Altentreptow hat gestern Nachmittag ein Schuppen in einer Gartenparzelle gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Der 24-jährige Pächter hatte den Brand nach derzeitigem Stand bemerkt, als er aus dem Garten etwas holen wollte. Er rief die Feuerwehr. Die Kameraden konnten das Feuer so schnell löschen, dass keine Lauben oder weitere Gegenstände Feuer gefangen haben. Vermutlich ist der Brand zwischen etwa 15:30 Uhr und 19:30 Uhr ausgebrochen.

Am Schuppen wurden zudem Schmierereien bemerkt, darunter auch kleine Hakenkreuze, daher wurde zusätzlich zur Brandstiftung auch eine Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Wie lange die Schmierereien dort schon waren und ob sie mit dem Feuer im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Wer sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum oder ähnliches geben kann, wendet sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Pächter sind Deutsche.

