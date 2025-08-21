PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Landkreis Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Landkreis Sonneberg zu drei Verkehrsunfällen, bei welchen mehrere Personen verletzt wurden.

Gegen 16.20 Uhr, befuhr der 41-jährige Radfahrer in Sonneberg die Bettelhecker Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Bettelhecker Straße / Bismarckstraße kam der Mann aus ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Gegen 18.25 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Jagsdhofer Straße von Sonneberg kommend in Richtung Jagdshof. Kurz vor dem Ortsausgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, dann mit einem Weidezaun und kam letztendlich an einem Brückengeländer zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt jedoch wurde die 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 19.20 Uhr befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Föritztal die Straße am Föritzgrund. Im Kreuzungsbereich beachtete er den vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesem zusammen. Der 16-Jährige sowie seine 14-jährige Mitfahrerin kamen zu Fall und zogen sich Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

