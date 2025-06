Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Reichshof (ots)

Am Dienstag (3. Juni) hebelten Kriminelle zwischen 7:45 Uhr und 20:05 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Hahnbucher Straße auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell