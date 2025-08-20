PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Sonneberg (ots)

Am Dienstagvormittag wurde in Sonneberg eine Geschwindigkeitsüberwachung im Zusammenhang mit der Schulwegüberwachung sowie aufgrund von Bürgerbeschwerden durchgeführt. Die Coburger Straße in Richtung stadteinwärts befuhren während der Verkehrsüberwachung mehr als 900 Fahrzeuge. Bei erlaubten 30 km/h wurden 94 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 17 Fällen werden Bußgeldverfahren eingeleitet, die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 58 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

