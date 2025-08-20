LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Bad Blankenburg/ Kleingölitz (ots) - Am Montagabend wurde ein 62-Jähriger durch einen Hundebiss in Kleingölitz verletzt- sein Chihuahua überlebte den Angriff nicht. Der Mann war mit seinem Tier im Ort spazieren als den beiden eine unangeleinte Dogge entgegengerannt kam. Um sein Tier zu schützen nahm der Besitzer es an sich und wurde dadurch im Bereich der Schulter gebissen. Anschließend biss die Dogge offensichtlich ...

