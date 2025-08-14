Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am frühen Morgen Zigaretten und Gutscheinkarten aus einem Supermarkt "Am Schwarzbach" gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen traten die Unbekannten die Schiebetür ein und gelangten so zum Kassenbereich. Zeugen konnten drei Tatverdächtige gegen 05:20 Uhr beobachten. Sie waren dunkel bekleidet und trugen Sturmhauben. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in Richtung Brambauer Straße.
Kurz zuvor (ca. 04:44 Uhr) brachen Unbekannte die Eingangstür eines Supermarktes an der Straße "Egelmeer" ein. Eine Überwachungskamera zeichnete auch hier drei Tatverdächtige (augenscheinlich männlich) auf, die den Supermarkt vermutlich ohne Beute verließen.
Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.
