Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verletzter nach Verkehrsunfall
Lengefeld (ots)
Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 an der Lengefelder Warte. Im Bereich der Anschlussstelle von Bickenriede fuhr ein Pkw auf die Bundesstraße auf und kollidierte hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Auto. Ein Fahrzeuginsasse wurde durch den Aufprall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen.
