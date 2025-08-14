Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr
Grabe (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unterzogen am Mittwoch gegen 20.10 Uhr einen Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille festgestellt. Anschließend wurde von dem 27-Jährigen in einem Klinikum eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen.
