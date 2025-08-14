PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr

Grabe (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unterzogen am Mittwoch gegen 20.10 Uhr einen Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille festgestellt. Anschließend wurde von dem 27-Jährigen in einem Klinikum eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

