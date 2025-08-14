LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr

Heringen (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Mittwochabend den Berbislebener Weg. In einer Kurve verlor der 50-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer und seine Mitfahrer wurden vor Ort medizinisch untersucht; sie blieben allesamt unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Rückfragen ...

