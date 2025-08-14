Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor in Brand - Mann leicht verletzt

Schernberg (ots)

Am Mittwochnachmittag ist beim Brand eines Traktors ein erheblicher Sachschaden entstanden. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die Erntemaschine nach ihrem Betrieb in der Firmenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes abgestellt, als es plötzlich zum Brand des Traktors kam. Die Flammen erfassten den Traktor vollständig. Ein 43-Jähriger unternahm Löschversuche und erlitt leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt für den Brand ursächlich war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell