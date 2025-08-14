Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin nach Kollision geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mühlhausen (ots)

Mit ihrem E-Bike befuhr eine Radfahrerin am Mittwoch die Menteröder Straße aus Richtung Forstbergstraße kommend in Richtung eines Garagenkomplexes. Dabei kollidierte die Frau gegen 22 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Überdachung von Mülltonnen und beschädigte diese hierbei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich die E-Bike-Fahrerin pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder der unbekannten Radfahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0210273

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell