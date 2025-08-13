PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe haben Anhänger im Visier - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, versuchten Unbekannte den an ein Fahrzeug angehängten Anhänger eines Vereins in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu entwenden. Da der Anhänger jedoch entsprechend gesichert war, scheiterten der oder die Diebe. Allerdings beschädigten die Unbekannten im Rahmen der Tathandlung einen Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Nordhäuser Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0209720

