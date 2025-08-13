Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Verteilerkasten kollidiert und geflüchtet
Nordhausen (ots)
Nach einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Darrweg mit einem Verteilerkasten. Zeugenaussagen zufolge soll der Fahrer nach der Kollision noch ausgestiegen sein, bevor der den Unfallort pflichtwidrig verließ. Am Verteilerkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.
Der Unfallverursacher soll mit einem Pritschenwagen in der Farbe Grau unterwegs gewesen sein. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Fahrer oder dessen fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960.
Aktenzeichen: 0209960
