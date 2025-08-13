Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand auf Firmengelände

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände im Gasometerweg. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet eine Holzpalette in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein in unmittelbarer Nähe stehender Lkw in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem geriet durch die Hitzeeinwirkung eine Holzunterkonstruktion der Wand einer Lagerhalle in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Vor Ort ermittelten Beamte der Kriminalpolizei zur Brandursache. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell