Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächenbrand führt zu Verkehrsbehinderungen

Bottendorf (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstag auf der Landstraße 1172 bei dem Abzweig Pfaffenreinweg. Hier kam es zum Brand von etwa 50 Metern eines Feldes. Das Feuer breitete sich in Richtung Roßleben-Wiehe aus, konnte aber gelöscht werden. Ab 16.30 Uhr kam es für einen Zeitraum von etwa eineinhalb Stunden aufgrund der Rauchentwicklung zu Einschränkungen des Verkehrs. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnten Mäharbeiten das Feuer ausgelöst haben.

