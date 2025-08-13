Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher kamen durch die Hauswand

Mühlhausen (ots)

Im Steinweg drangen derzeit Unbekannte gewaltsam, in der Zeit zwischen dem 4. August 15 Uhr und Dienstag 15.30 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Hierzu wurde eine Wand durchbrochen, um so in das Haus zu gelangen. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0208996

