LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht nach Unfall auf einem Parkplatz

Am Ohmberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Chaussee kollidierte am Dienstagvormittag ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem abgeparkten Renaults. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden am Heck des Renaults zwischen 10 Uhr und 10.20 Uhr. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort.

Können Sie Hinweise zum Unfallhergang, dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben, dann kontaktieren Sie bitte die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0208619

