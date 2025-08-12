PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots)

In der Nacht auf Dienstag machten sich unbekannte Täter an dem Tor zu einem Firmengelände im Treffurter Weg zu schaffen. Zwischen 18 Uhr und 07.30 Uhr entwendeten die Unbekannten die angebrachte Kette samt Schloss. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge wurden keine Gegenstände entwendet.

Bereits am Mittwoch wurde das Grundstück zum Ziel von Dieben. Diese öffneten gewaltsam das Tor und entwendeten Gegenstände von geringen Wert.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Können Sie Hinweise zu den Tätern oder den Tathergängen geben, so melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 03601/4510.

Aktenzeichen: 0208375

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

