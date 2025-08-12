PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl in Discounter

Nordhausen (ots)

Am Montag betraten gegen 18 Uhr ein Mann und eine Frau einen Discounter in der Halleschen Straße. Im Rahmen des Einkaufs verstaute der derzeit unbekannte Mann Getränke in seinem Rucksack und versuchte diese ohne für die Waren zu bezahlen den Kassenbereich zu passieren. Hier wurde er durch Marktmitarbeiter angesprochen und versucht daran zu hindern den Markt mit den ergaunerten Getränken zu verlassen. Der Täter setzte sich körperlich zur Wehr und konnte daraufhin ohne das Beutegut flüchten. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinwiese zu dem beschriebenen Täter geben können:

   - männliche Person
   - ca. 165 - 170 cm groß
   - schwarzes Achselshirt mit Aufdruck
   - auffällige Halskette
   - Rucksack

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0208025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

