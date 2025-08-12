PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall verletzt

Bodenrode (ots)

Der Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 17-Jährige gegen 23.15 Uhr auf der Landstraße 3080 in Fahrtrichtung Heiligenstadt unterwegs. Als er beabsichtigte, einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen, musste er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges stark abbremsen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, kam zu Fall und rutschte in den linken Straßengraben. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw konnte rechtzeitig anhalten. Das Leichtkraftrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:15

    LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt

    Nordhausen (ots) - Ein Volkswagenfahrer befuhr am Montag die Freiherr-vom-Stein-Straße stadteinwärts. Auf der Höhe einer Tankstelle kollidierte der Fahrer kurz nach 14 Uhr mit einem vor ihm befindlichen verkehrsbedingt haltenden Auto. Die Fahrerin des haltenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. In Folge des Aufpralls wurde deren Fahrzeug auf ein weiteres davor befindliches Auto geschoben. An allen drei Fahrzeugen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:01

    LPI-NDH: Geldbörse entwendet

    Artern (ots) - Bei dem Bezahlen ihres Einkaufs in der Kachstedter Straße musste am Montag eine Dame feststellen, dass ihre weinrote Geldbörse verschwunden war. Die Frau hielt sich gegen 13.45 Uhr im Markt auf und trug in einem Einkaufsbeutel ihr Portemonnaie. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse während des Einkaufs. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:58

    LPI-NDH: Modellflugzeug in Flammen aufgegangen

    Küllstedt (ots) - Ein Mann steuerte am Montag, gegen 17.40 Uhr, sein elektrisch angetriebenes Modellflugzeug auf einem Flugplatz in der Wachstedter Straße. Augenscheinlich aufgrund der Sonneneinstrahlung verlor der Mann den Blickkontakt zu seinem unbemannten Flugobjekt. Unmittelbar darauf stürzte dieses auf ein angrenzendes Weizenfeld. In weiterer Folge kam es zur Selbstentzündung des Modellflugzeugs. Die Flammen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren