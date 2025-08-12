Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall verletzt

Bodenrode (ots)

Der Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 17-Jährige gegen 23.15 Uhr auf der Landstraße 3080 in Fahrtrichtung Heiligenstadt unterwegs. Als er beabsichtigte, einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen, musste er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges stark abbremsen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, kam zu Fall und rutschte in den linken Straßengraben. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw konnte rechtzeitig anhalten. Das Leichtkraftrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

