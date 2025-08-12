PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse entwendet

Artern (ots)

Bei dem Bezahlen ihres Einkaufs in der Kachstedter Straße musste am Montag eine Dame feststellen, dass ihre weinrote Geldbörse verschwunden war. Die Frau hielt sich gegen 13.45 Uhr im Markt auf und trug in einem Einkaufsbeutel ihr Portemonnaie. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse während des Einkaufs.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0207861

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

