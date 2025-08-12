Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen durch Pfefferspray verletzt

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Am Montag sind mehrere Menschen in einem Linienbus verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge setzte ein Mann gegen 14.10 Uhr Pfefferspray ein, nachdem er an einer Haltestelle in der Garnisionsstraße kein gültiges Busfahrticket vorweisen konnte und abgewiesen wurde. Sieben Menschen im Bus, im Alter zwischen fünf und 47 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch im Rahmen von Ermittlungen namentlich bekannt gemacht werden. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell