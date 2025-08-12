PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen durch Pfefferspray verletzt

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Am Montag sind mehrere Menschen in einem Linienbus verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge setzte ein Mann gegen 14.10 Uhr Pfefferspray ein, nachdem er an einer Haltestelle in der Garnisionsstraße kein gültiges Busfahrticket vorweisen konnte und abgewiesen wurde. Sieben Menschen im Bus, im Alter zwischen fünf und 47 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch im Rahmen von Ermittlungen namentlich bekannt gemacht werden. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 16:30

    LPI-NDH: Kupfer entwendet - Zeugen gesucht!

    Nordhausen (ots) - Zum Ziel von Dieben wurden im Zeitraum von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 11Uhr, Kupferteile von Zaunpfeilern. Der oder die Diebe entwendeten die Kupferabdeckungen von einem Nebengelasses in der Stolbergerstraße. Der entstandene Beuteschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Personen, welche die Tat oder Täter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:29

    LPI-NDH: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

    Sondershausen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein abgeparktes Fahrzeug in der Borntalstraße. Bisherigen Ermittlungen zur Folge wurde der Schaden auf der rechten Seite des Fahrzeuges durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich entgegen seiner Pflichten vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Lackschaden in Höhe von ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:28

    LPI-NDH: Unbekannte manipulieren Tür - Einbrecher gehen leer aus

    Nordhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in den frühen Montagmorgenstunden zwischen 2 Uhr und 5 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Weinberghof. Die Täter machten sich an den Scharnieren der Tür zu schaffen, sodass diese nach außen umfiel. Aus der Wohnung wurde nichts verwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Die Polizeibeamten leiteten ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren