Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte manipulieren Tür - Einbrecher gehen leer aus

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in den frühen Montagmorgenstunden zwischen 2 Uhr und 5 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Weinberghof. Die Täter machten sich an den Scharnieren der Tür zu schaffen, sodass diese nach außen umfiel. Aus der Wohnung wurde nichts verwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch ein. Wer Hinweise zur Tat, oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0207001

