LPI-NDH: Einbrecher in Kindergarten

Görmar (ots)

Ein Kindergarten in der Hintergasse wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 15.45 Uhr, und Montag, 5.50 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. In weiterer Folge durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer kann Angaben zu dem oder den Täter machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Nähe des Kindergartens aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

