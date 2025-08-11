Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes Moped teilweise aufgefunden

Rockstedt (ots)

In der Nacht auf Sonntag verschafften sich unbekannte Diebe widerrechtlich Zutritt zu einer Garage in der Langestraße. Am Sonntagvormittag konnte das Kleinkraftrad am Friedhof im hohen Gras liegend aufgefunden werden. Die Unbekannten demontierten und entwendeten Tuning- und Anbauteile der Maschine.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und Bitten um Hinweise von Zeugen. Personen, die den Tathergang oder die unbekannten Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0206632

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell